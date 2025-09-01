Павел Василенко

Сиэтл Саундерс завоевал Кубок лиги, разгромив звездный Интер Майами с аргентинским форвардом Лионелем Месси со счетом 3:0.

Осазе Де Росарио открыл счет на 26-й минуте, Александр Ролдан удвоил преимущество с пенальти в конце матча, а финальную точку поставил Пол Ротрок.

Месси и его партнеры не смогли даже раз расписаться в воротах соперника, а после финального свистка эмоции вышли из-под контроля.

Уругвайский форвард Интер Майами Луис Суарес, известный своим непростым характером, не сдержал ярости: он плюнул на одного из представителей Сиэтла и даже ввязался в драку на поле.

Месси и компании пришлось проглотить горький вкус поражения. Команда из Флориды не смогла повторить свой успех 2023 года, когда они подняли трофей.

Кубок лиг, финал

Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0

Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен), Ротрок, 89.