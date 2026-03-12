Сергей Стаднюк

20-й тур украинской Премьер-лиги начнется уже в пятницу, 13 марта. Несмотря на репутацию суеверной даты, старт нового игрового уикенда обещает быть насыщенным, эмоциональным и богатым на принципиальные противостояния. Болельщиков ждут как матчи за высокие места, так и чрезвычайно важные встречи в борьбе за выживание. Отметим, что все матчи покажет УПЛ ТВ, а игру Динамо – Оболонь можно будет дополнительно посмотреть на YouTube.

Программу пятницы откроет поединок между Полтавой и Карпатами, который начнется в 13:00. Интересно, что игра состоится не на привычном для Полтавы поле, а на стадионе Украина во Львове. Причиной стали проблемы с газоном на арене Звезда в Кропивницком. Для зелено-белых эта встреча имеет особое значение, ведь команда до сих пор не смогла одержать победу после прихода нового главного тренера Франа Фернандеса. Именно поэтому матч против одного из аутсайдеров чемпионата выглядит хорошей возможностью наконец прервать неудачную серию и улучшить настроение в коллективе.

Главным событием первого игрового дня станет киевское дерби между Динамо и Оболонью, которое начнется в 18:00. Бело-синие подходят к этому матчу в отличном настроении, ведь в 2026 году уже одержали четыре победы подряд и находятся на явном эмоциональном подъеме. В то же время для «пивоваров» эта встреча имеет особый, принципиальный характер, так что легкого матча для фаворита точно не будет. В дерби турнирное положение часто отходит на второй план, а на первое место выходят характер, самоотдача и готовность бороться до последних минут.

Субботняя программа, 14 марта, стартует в 13:00 матчем ЛНЗ против Александрии. Турнирное положение обеих команд на данный момент выглядит очень контрастно. Александрия, которая в прошлом сезоне была вице-чемпионом, сейчас переживает непростой период и находится почти возле зоны вылета, занимая предпоследнюю позицию. В то же время черкассы, наоборот, подходят к туру на том же втором месте. Таким образом, эта встреча станет важной проверкой и для команды, борющейся за верхние строчки, и для коллектива, который пытается выбраться из кризиса.

В 15:30 Кудривка, занимающая 12-е место с 20 очками, примет Верес, который идет девятым и имеет 21 балл. Это один из тех матчей, где даже минимальная разница в турнирной таблице может существенно изменить положение команд. Если новичок УПЛ одержит победу, то сможет обойти равнинский клуб и улучшить собственные позиции. Так что для обоих соперников это будет не просто очередная игра, а очень важный шанс сделать шаг вперед.

Центральный матч субботы состоится в 18:00, когда Полесье, котороезанимает третье место с 36 очками, примет Кривбасс, который идет пятым с 31 баллом. Это противостояние имеет все признаки одного из ключевых в туре, ведь речь идет о борьбе команд из верхней части таблицы. Особое внимание привлекает психологическое состояние житомирской команды после обидного поражения от Динамо в предыдущем туре. Тот матч вызвал немало споров из-за неоднозначных судейских решений, так что теперь будет интересно увидеть, смогут ли «волки» быстро оправиться и вернуться к борьбе за высокие места без эмоционального спада. В воскресенье, 15 марта, игровой день начнется в 13:00 чрезвычайно важным матчем в борьбе за выживание между Эпицентром и Рухом. Команда из Каменца-Подольского идет на 14-й позиции с 17 очками, тогда как львовяне расположились на 13-м месте, имея 19 баллов. Это типичное лобовое противостояние конкурентов, где результат может иметь огромное значение для дальнейшего развития сезона. Рух пока в 2026 году не может найти свою игру и только проигрывает, тогда как Эпицентр в предыдущем туре громко заявил о себе, сенсационно разгромивший Колос с счетом 4:0. В 15:30 состоится еще один важный матч соседей по таблице. Колос, который занимает седьмое место с 28 очками, сыграет против Зари, которая расположилась сразу за ним на восьмой позиции с 27 баллами. Это еще одна встреча, в которой на кону будут стоять не только очки, но и возможность улучшить турнирное положение за счет прямого конкурента. Подобные матчи традиционно проходят в напряженной борьбе, где любая ошибка может стоить очень дорого. Завершит тур главный поединок воскресенья, который начнется в 18:00 во Львове. Лидер чемпионата Шахтер, имея 44 очка, примет Металлист 1925, который с 31 баллом занимает шестую строчку. Для «горняков» эта встреча будет иметь не только турнирное, но и дополнительное эмоциональное значение. В первом круге Шахтер неожиданно потерял очки именно в матче с этим соперником, а тот поединок запомнился еще и скандальным голом Калюжного. Теперь донецкая команда получит отличную возможность взять реванш и одновременно укрепить свое лидерство в чемпионате.