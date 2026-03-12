Владимир Кириченко

В четверг, 12 марта, донецкий Шахтер сыграет первый матч 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.

Поединок состоится в Познани на Городском стадионе.

Начало матча – в 19.45 по Киеву. Прямую трансляцию матча смотрите на медиасервисе Megogo.

Шахтер по итогам основного раунда турнира занял шестое место в таблице и напрямую вышел в 1/8 финала. Лех завершил этот этап на 11-й позиции и пробился в следующий раунд через стыковые матчи.

В 1/16 финала польский клуб обыграл финский КуПС с общим счетом 3:0 (2:0, 1:0).

Напомним, Шахтер остался без лидера: Арда Туран подтвердил кадровую потерю перед матчем с Лехом.