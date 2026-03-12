Куртуа, Вальверде, Кварацхелия: УЕФА представил команду недели Лиги чемпионов
До неї увійшли футболісти з Реал Мадрид, Баварії, Атлетико Мадрид, Галатасарая, ПСЖ та інших клубів
около 1 часа назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил символическую команду лучших игроков недели Лиги чемпионов на официальной странице в социальной сети X.
Вратарь — Тибо Куртуа (Реал Мадрид).
Оборона — Йосип Станишич (Бавария), Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид), Роберт Андрих (Байер) и Исмаил Якобс (Галатасарай).
Полузащитники — Федерико Вальверде (Реал Мадрид), Марио Лемина (Галатасарай) и Сондре Брунстад (Будё-Глимт).
Атака — Майкл Олисе (Бавария), Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид) и Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.
Куртуа – лучший ассистент среди вратарей в истории Лиги чемпионов.