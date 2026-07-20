Павел Василенко

Поражение от Испании в финале чемпионата мира болезненно ударило по сборной Аргентины. После завершения матча команда Лионеля Скалони не только утратила титул, но и нарушила регламент ФИФА, из-за чего может получить финансовое наказание.

Аргентинцы уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени, так и не сумев найти ключи к организованной обороне соперника. После финального свистка футболисты не скрывали разочарования и вместо того, чтобы пройти через смешанную зону, где их ждали журналисты, покинули стадион через служебный выход. Первым к автобусу направился Лионель Месси, за ним – остальные игроки и тренерский штаб.

Хотя регламент ФИФА не обязывает всех футболистов давать послематчевые интервью, каждая сборная должна делегировать нескольких игроков для общения со СМИ. Аргентина этого не сделала, поэтому её федерация может быть оштрафована.

Единственным представителем команды, который пообщался с прессой, стал главный тренер Лионель Скалони. Он признал, что Испания заслуженно одержала победу, но в то же время подчеркнул, что гордится своими футболистами. Наставник также заявил, что пока не готов говорить о своем будущем, так как сначала хочет проанализировать ситуацию.