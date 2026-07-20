Сергей Разумовский

В ночь на 20 июля сборные Испании и Аргентины определяли чемпиона мира-2026 в финальном матче турнира. Поединок вышел напряженным и долгое время не приносил результативных моментов, а основное время завершилось без голов. Победителя пришлось определять уже в экстра-тайме, где Ферран Торрес сумел открыть счет, забив единственный мяч в матче.

Его гол стал победным и принес сборной Испании минимальную, но чрезвычайно важную победу со счетом 1:0. Благодаря этому испанцы второй раз в истории стали чемпионами мира, а Аргентина вынуждена была вновь остановиться в шаге от трофея.

Для сборной Аргентины это поражение стало уже четвертым в финалах чемпионатов мира. Ранее аргентинцы проигрывали решающие матчи мирового первенства в 1930, 1990 и 2014 годах. Таким образом, команда в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых титулованных, но в то же время и самых неудачных в финалах Мундиалей коллективов.

Аргентина повторила антирекорд сборной Германии, которая также четыре раза уступала в финалах чемпионата мира — в 1966, 1982, 1986 и 2002 годах. Еще трижды в решающих матчах проигрывали Нидерланды, которые завершали финалы поражениями в 1974, 1978 и 2010 годах. В то же время нидерландская сборная так и не смогла завоевать ни одного чемпионского титула, ни разу не подняв трофей над головой.

Ранее были определены обладатели индивидуальных наград чемпионата мира-2026.