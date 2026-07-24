Вингер Челси Алехандро Гарначо продолжит карьеру в Астон Вилле. О переходе 22-летнего аргентинского футболиста официально сообщила пресс-служба бирмингемского клуба.

Гарначо присоединился к новой команде на условиях годичной аренды. В то же время соглашение предусматривает обязательный выкуп его контракта Челси, если будут выполнены предусмотренные договоренностью спортивные и другие критерии. Таким образом, после завершения арендного периода аргентинец может остаться в Астон Вилле на постоянной основе.

Финансовые условия трансфера клубы не разглашают. По информации журналиста Бена Джейкобса, если Астон Вилла активирует пункт о выкупе, общая сумма перехода с учетом арендной выплаты составит примерно 50 миллионов евро.

Гарначо начал футбольный путь в академии Манчестер Юнайтед. За основную команду английского гранда аргентинец провел 144 матча во всех турнирах. Летом 2025 года он покинул манкунианцев и перебрался в Челси. Лондонский клуб заплатил за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов.

Первый сезон в составе Челси стал для Гарначо пока единственным в Лондоне. За этот период он принял участие в 43 поединках, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Теперь аргентинский вингер попытается закрепиться в Астон Вилле и помочь команде выполнить поставленные на сезон задачи. В случае успешного выступления футболиста бирмингемцы смогут оформить его полноценный трансфер.

Ранее в обратном направлении отправился англичанин Морган Роджерс.