Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2026, в котором сыграют национальные команды Испании и Аргентины.

Экс-голкипер отметил психологическую стойкость аргентинцев после камбэка в полуфинале, однако считает фаворитом европейскую сборную, если она продемонстрирует свой лучший футбол. Слова приводит Tribal Football.

Думаю, Испания справится с задачей. Но когда я смотрел последние полчаса полуфинала между Аргентиной и Англией, увидел, что Аргентина показала феноменальную игру. Считаю, что такая игра и такой камбек в полуфинале чемпионата мира действительно заставили их кровь кипеть. Кроме того, у аргентинцев были и другие опасные моменты: они часто попадали в штангу, но в итоге всё равно переломили ход игры.

Поэтому сборная Аргентины, безусловно, выйдет на поле в финале с большой уверенностью. Кроме того, они являются действующими чемпионами мира и обладают опытом, который необходим для победы, что может помочь им в финале. Поэтому оцениваю шансы как 50 на 50. Но если Испания сыграет так же, как в полуфинале с Францией, то победит.