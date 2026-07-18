Павел Василенко

ФИФА официально положила конец слухам относительно продолжительности перерыва в финале чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины. Несмотря на масштабное музыкальное шоу, пауза между таймами будет лишь немного длиннее обычной.

Решающий матч мундиаля состоится 19 июля на стадионе «МетЛайф». Впервые в истории финалов чемпионата мира в перерыве между таймами зрителей ждет шоу в формате, похожем на легендарный Super Bowl. На сцене выступят мировые звезды Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и группа BTS, а режиссером постановки станет фронтмен Coldplay Крис Мартин.

Ранее в медиа появлялась информация, что из-за концерта перерыв могут увеличить до 30 минут. Однако ФИФА подтвердила, что он продлится максимум 17 минут – всего на две минуты дольше стандартного регламента.

Из этого времени 11 минут отведут на выступления артистов, а остальное используют для монтажа и демонтажа сцены, а также подготовки газона ко второму тайму. В то же время в самом матче останутся две паузы на гидратацию – по одной в каждом тайме.