Капитан сборной Испании Родри рассказал, как планирует нейтрализовать Месси в финале ЧМ-2026
Полузащитник сборной Испании призвал партнеров по команде применить высокий прессинг
7 минут назадПодписаться в
Капитан национальной сборной Испании Родри рассказал о тактических нюансах противодействия форварду сборной Аргентины Лионелю Месси в финальном матче чемпионата мира-2026.
Полузащитник считает, что главным фактором успеха станет высокий прессинг и правильное расположение игроков на поле. Слова приводит AS.
Первое — оттеснить его подальше от штрафной площадки. Второе — когда уже приходится обороняться, нужно быть ближе, действовать агрессивнее, не приседать слишком низко. Мы — команда, которая прессингует вперед, заставляя соперника откатываться назад, это будет главным ключом. Но с Лео, который часто является непредсказуемым, надо быть очень внимательным.
Напомним, решающий матч Мундиаля между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля.
Лапорта: «Месси – это прошлое и настоящее, а Ямаль – настоящее и будущее».