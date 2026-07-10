Павел Василенко

Лионель Месси стал одним из символов празднования Дня независимости Аргентины. Во время торжественной мессы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса архиепископ Хорхе Гарсия Куэрва процитировал слова капитана национальной сборной, обратившись к аргентинцам с призывом к единству. На богослужении присутствовал и президент страны Хавьер Милей.

«Сохраним футболки и с увлечением воплотим в жизнь послание, которое Лионель Месси когда-то опубликовал в социальных сетях», – сказал архиепископ, после чего зачитал слова футболиста: «Когда мы, аргентинцы, боремся вместе и едины, мы способны достичь всего, что задумали».

Эта цитата, написанная Месси после триумфа сборной на чемпионате мира 2022 года, снова приобрела особое значение накануне четвертьфинала ЧМ-2026 против Швейцарии. Упоминание прозвучало всего через два дня после драматической победы Аргентины над Египтом (3:2), в которой команда отыгралась со счета 0:2.

🙏 EL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES CITÓ A MESSI EN EL TEDÉUM POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 🇦🇷



🗨️ "Movilizados por los colores de la Selección, se nos enciende el alma. Sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes… — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 9, 2026

39-летний Месси проводит свой шестой подряд чемпионат мира. Он отметился голами во всех пяти матчах турнира и вместе с Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров, имея по восемь мячей.