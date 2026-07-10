Архиепископ процитировал Месси во время главной мессы Дня независимости Аргентины
Легенда футбола объединил страну
около 2 часов назадПодписаться в
Лионель Месси стал одним из символов празднования Дня независимости Аргентины. Во время торжественной мессы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса архиепископ Хорхе Гарсия Куэрва процитировал слова капитана национальной сборной, обратившись к аргентинцам с призывом к единству. На богослужении присутствовал и президент страны Хавьер Милей.
«Сохраним футболки и с увлечением воплотим в жизнь послание, которое Лионель Месси когда-то опубликовал в социальных сетях», – сказал архиепископ, после чего зачитал слова футболиста: «Когда мы, аргентинцы, боремся вместе и едины, мы способны достичь всего, что задумали».
Эта цитата, написанная Месси после триумфа сборной на чемпионате мира 2022 года, снова приобрела особое значение накануне четвертьфинала ЧМ-2026 против Швейцарии. Упоминание прозвучало всего через два дня после драматической победы Аргентины над Египтом (3:2), в которой команда отыгралась со счета 0:2.
39-летний Месси проводит свой шестой подряд чемпионат мира. Он отметился голами во всех пяти матчах турнира и вместе с Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров, имея по восемь мячей.