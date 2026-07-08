Денис Седашов

Капитан сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал поражение от Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 и оценил игру Лионеля Месси. В ходе встречи египтяне вели 2:0, однако аргентинцы сумели вырвать победу в компенсированное время. Месси в этом поединке не реализовал пенальти, но затем отметился голом и результативной передачей.

Салах признал, что его команда выложилась на полную, однако фактор индивидуального мастерства капитана «альбиселесте» стал решающим в матче. Слова приводятся La Derecha Diario в соцсети X.

Мы сделали все, что могли, но есть парень по имени Лионель Месси, который может в любой момент переломить ход игры и в одиночку одержать победу. Месси находится на уровне, значительно превосходящем других футболистов, я должен это признать. Мохамед Салах

Дело Инфантино хотят передать в Комитет по этике ФИФА.