Пять голов, незабитый пенальти и слёзы Месси: обзор матча Аргентина — Египет
Эмоциональный камбэк подопечных Скалони со счёта 0:2
23 минуты назадПодписаться в
Сборная Аргентины в сверхдраматичном матче вырвала победу у команды Египта (3:2) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года.
Аргентина — Египет 3:2
Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Э. Фернандес, 90+2 — Ибрагим, 15, Зико, 67
На 21-й минуте Месси (Аргентина) не реализовал пенальти (вратарь)
Смотрите видео голов и самых ярких моментов встречи в Атланте.
Слезы Месси. Капитан Аргентины расплакался после невероятного камбэка в матче с Египтом на ЧМ-2026.