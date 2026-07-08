Павел Василенко

Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта капитан сборной Аргентины установил новый рекорд по количеству результативных передач на мундиалях.

Именно после передачи Месси защитник Кристиан Ромеро открыл счет в встрече. Этот ассист стал для аргентинца девятым в финальных турнирах чемпионатов мира, что позволило ему единолично возглавить исторический рейтинг.

Таким образом, 39-летний футболист превзошел достижение легендарного Диего Марадоны, завершившего карьеру с восемью результативными передачами на мировых первенствах.

На этом рекорды Месси не закончились. Благодаря голу в ворота Египта он довел свой общий бомбардирский счет на чемпионатах мира до 21 мяча, еще больше укрепив лидерство в историческом списке лучших бомбардиров турнира.

Впрочем, этот матч принес аргентинцу и нежелательное достижение. Не реализовав пенальти, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не забил четыре 11-метровых удара.

Несмотря на этот антирекорд, капитан «альбиселесте» продолжает уверенно писать собственную страницу в истории мундиалей, регулярно обновляя самые престижные статистические показатели мирового футбола.