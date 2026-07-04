Месси – первый игрок, забивший 7+ голов на двух чемпионатах мира.
Лео помог Аргентине выйти в 1/8 финала ЧМ-2026
32 минуты назадПодписаться в
Лионель Месси / Фото - Yahoo
Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в матче 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде (3:2 после доп. времени).
Он забил на 29-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса.
Таким образом, Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 7 или более голов на двух чемпионатах мира.
В активе Лионеля по 7 голов на ЧМ в 2022 и 2026 годах.
Кабо-Верде дважды сенсационно сравнял счет, однако гол и результативный угловой Месси протянули Аргентину до 1/8 финала ЧМ