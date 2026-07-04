Владимир Кириченко

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в матче 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде (3:2 после доп. времени).

Он забил на 29-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса.

Таким образом, Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 7 или более голов на двух чемпионатах мира.

1 - Lionel Messi es el primer jugador que consigue anotar siete o más goles en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (2022 & 2026). Messi. pic.twitter.com/geC1nKxbC4 — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

В активе Лионеля по 7 голов на ЧМ в 2022 и 2026 годах.

Кабо-Верде дважды сенсационно сравнял счет, однако гол и результативный угловой Месси протянули Аргентину до 1/8 финала ЧМ