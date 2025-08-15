Михаил Цырук

В воскресенье, 17 августа, состоится центральный матч первого тура АПЛ 2025/26 между Манчестер Юнайтед и лондонским Арсеналом, за который пока еще выступает наш Александр Зинченко. Обе команды провели предыдущую кампанию не так, как хотелось: МЮ вообще провалился, заняв лишь 15 место в чемпионате, а Арсенал в третий раз подряд занял вторую строчку, и продолжает лишь мечтать о том, чтобы подняться на одну выше.

Так что в новый сезон обе команды входят с надеждами на лучшее, и теперь очень важно начать его удачно, ведь большая победа на старте может задать тон и вдохновить одних или других на всю дальнейшую кампанию. Предлагаем вашему вниманию анонс первого топового матча Премьер-лиги в новом сезоне.

Смыть неудачи прошлого сезона

Итоговые позиции команд в прошлом сезоне АПЛ мы уже упоминали, однако и в других турнирах все сложилось откровенно так себе. МЮ надеялся спасти провальный год на внутренней арене победой в Лиге Европы, где с горем пополам драматически дошел до финала. Однако в решающем матче красные дьяволы уступили другим неудачникам АПЛ - лондонскому Тоттенхэму (0:1), потеряв возможность завоевать трофей.

В Кубке Англии подопечные Рубена Аморима вылетели в 1/8 финала, уступив Фулхэму (0:1), а выступления в Кубке лиги прекратили на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от того же Тоттенхэма (3:4).

Арсенал, в свою очередь, вроде бы может быть доволен тем, что добрался до полуфинала Лиги чемпионов, однако не сильно, ведь цель канониров явно была выше, а поражение от ПСЖ в 1/2 - уж слишком безнадежным (1:0; 2:1).

Не имел выдающихся достижений Арсенал и во внутренних английских кубках: в Кубке лиги без шансов уступил будущему победителю Ньюкаслу на стадии полуфинала (0:2; 0:2), а в Кубке Англии сошел с дистанции в 1/32, уступив именно Манчестер Юнайтед (1:1, пен.3:5).

Как провели лето?

Участие в разрекламированном клубном чемпионате мира команды не брали, так что обе играли контрольные матчи без лишнего напряжения и движений. Немного активнее спарринги проводил Ман Юнайтед. Команда Аморима играла как с экзотическими соперниками, такими как сборная АСЕАН (0:1) или Гонконга (3:1), так и с обычными: Лидс (0:0), Вест Хэм (2:1), Борнмут (4:1), Эвертон (2:2) и Фиорентина (1:1, пен.5:4).

Арсенал же проводил спарринги исключительно с крепкими оппонентами и выиграл три из пяти: у Милана (1:0), Ньюкасла (3:2) и Атлетика (3:0), а вот Тоттенхэму (0:1) и Вильярреалу (2:3) уступил.

Довольно мощно обе команды провели и трансферную кампанию. Арсенал подписал Дьокереша (65,8 млн), Субименди (70 млн), Мадуеке (56 млн) и еще нескольких игроков. Не отставал и МЮ, оформив громкие трансферы Шешко (76 млн), Мбемо (75 млн) и Куньи (74,2 млн). Посмотрим, кому эти громкие подписания принесут наибольшую пользу в будущем сезоне.

История встреч

История противостояний Манчестер Юнайтед и Арсенала насчитывает 246 поединков. Немного успешнее в них были именно красные дьяволы: 100 побед против 91 у соперника и 55 ничьих. Впрочем, в последнее время расстроить канониров им удается нечасто. Последняя победа Юнайтед в игровое время официального поединка случилась еще шесть матчей назад. Удастся ли Рубену Амориму и его команде прервать эту серию уже сегодня?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Арсенала

В материале использованы фото Getty images.