Защитник Арсенала Риккардо Калафиори травмировался за считанные минуты до начала игры 18 тура АПЛ против Брайтона (2:1), сообщает Football.London.

Итальянец был заменен в стартовом составе Майлзом Льюисом-Скелли за считанные минуты до начала матча на «Эмирейтс».

Тренерскому штабу Микеля Артеты в последний момент пришлось делать изменения в составе, а вынужденная замена итальянского защитника заставила выставить правым защитником Деклана Райса, заменив травмированного Юрриена Тимбера.

Клубный лазарет Арсенала переполнен в основном игроками линии защиты. Вне игры сейчас находятся Бен Уайт, Кристиан Москера, а также полузащитник Кай Хаверц и 15-летний вундеркинд Макс Доуман.

Артета после тяжелой победы Арсенала обратился к игрокам.