Бесконечный кошмар для Артеты! Арсенал преследует травмы
Пришлось действовать нестандартно
около 1 часа назад
Микель Артета / Фото - Getty Images
Защитник Арсенала Риккардо Калафиори травмировался за считанные минуты до начала игры 18 тура АПЛ против Брайтона (2:1), сообщает Football.London.
Итальянец был заменен в стартовом составе Майлзом Льюисом-Скелли за считанные минуты до начала матча на «Эмирейтс».
Тренерскому штабу Микеля Артеты в последний момент пришлось делать изменения в составе, а вынужденная замена итальянского защитника заставила выставить правым защитником Деклана Райса, заменив травмированного Юрриена Тимбера.
Клубный лазарет Арсенала переполнен в основном игроками линии защиты. Вне игры сейчас находятся Бен Уайт, Кристиан Москера, а также полузащитник Кай Хаверц и 15-летний вундеркинд Макс Доуман.