Арсенал не сможет рассчитывать на двух лидеров в матче Лиги чемпионов
Команда Микеля Артеты сыграет с Атлетиком
около 2 часов назад
Марти́н О́деґор и Букайо Сака/фото: Арсенал
Подготовка к первому матчу основного этапа Лиги чемпионов против Атлетика оказалась для Арсенала осложненной из-за потерь в составе.
Лондонская команда потеряла капитана Мартина Эдегора и атакующего полузащитника Букайо Сака.
У 26-летнего норвежца диагностировано повреждение плеча, полученное в игре АПЛ с Ноттингем Форест (3:0), из-за чего ему пришлось досрочно покинуть поле. Сака не играет с конца августа из-за травмы подколенного сухожилия, и его возвращение ожидается лишь к концу месяца.
Поединок Атлетик – Арсенал пройдет 16 сентября и начнется в 19:45.
