Арсенал начинает выступление в Лиге чемпионов выездным матчем против Атлетика Бильбао и впервые сыграет в нетипичной для себя комбинации экипировки. Лондонцы выйдут на поле в синем комплекте с серебристыми шортами и серебристыми гетрами, отказавшись от темно-синих шортов и гетр.

We kick off our @ChampionsLeague campaign on Tuesday night away at Athletic Club. ⚽️✨



UEFA’s stricter clash rules mean Arsenal will wear the blue away with the silver alternate shirt & silver socks. A unique combo many fans won’t have seen! 👕⚡️#ArsenalShirt #AFC #UCL pic.twitter.com/nXLXpmybCk — Arsenal Shirt Collection (@ArsenalShirt) September 15, 2025

По информации Arsenal Shirt, изменения связаны с новыми правилами УЕФА, которые усиливают требования к цветам формы, чтобы избежать путаницы с экипировкой соперника.

Накануне этого поединка лондонцы уже побеждали соперника – в августе они разгромили Атлетик 3:0 в товарищеском матче на Эмирейтс. Теперь их ждет более серьезное испытание в официальном турнире.