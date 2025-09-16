Арсенал выйдет против Атлетико в непривычной форме
УЕФА выдвинул более жесткие требования к совпадению цветов
около 2 часов назад
фото - Арсенал
Арсенал начинает выступление в Лиге чемпионов выездным матчем против Атлетика Бильбао и впервые сыграет в нетипичной для себя комбинации экипировки. Лондонцы выйдут на поле в синем комплекте с серебристыми шортами и серебристыми гетрами, отказавшись от темно-синих шортов и гетр.
По информации Arsenal Shirt, изменения связаны с новыми правилами УЕФА, которые усиливают требования к цветам формы, чтобы избежать путаницы с экипировкой соперника.
Накануне этого поединка лондонцы уже побеждали соперника – в августе они разгромили Атлетик 3:0 в товарищеском матче на Эмирейтс. Теперь их ждет более серьезное испытание в официальном турнире.