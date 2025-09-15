Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свои мысли перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Атлетика из Бильбао. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Понимаем, что впереди очень длинный путь. Нужно максимально воспользоваться шансом одержать победу. Мы достаточно хороши, чтобы в удачный день соревноваться с кем угодно. Нужно, чтобы сложились два фактора. Необходимо стараться избегать травм и реализовывать свои моменты, когда они появляются.

В полуфинале прошлого сезона нам не повезло, мы могли пробиться дальше. Мы извлекли из этого много уроков. Речь не только о наших чувствах, но и об ожиданиях - мы верим, что способны пройти весь путь до конца. В прошлом сезоне мы играли очень стабильно.