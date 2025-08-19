Павел Василенко

Дерби первого раунда Английской Премьер-лиги состоялось на «Олд Траффорд». Встретились Манчестер Юнайтед и Арсенал. «Канониры» одержали победу со счетом 1:0. Виктор Дьокереш, игрок, чье прибытие вызвало большой ажиотаж и который также отказался играть за Манчестер Юнайтед, дебютировал за Арсенал.

После этой большой саги Дьокереш стал игроком Арсенала, и его первое официальное выступление за «канониров» ожидалось с нетерпением. В итоге, его игру оценили как один из худших дебютов в истории Английской Премьер-лиги.

Дьокереш провел на поле 60 минут и завершил матч как игрок с худшим рейтингом в обеих командах по версии Sofascore. Если учитывать игроков, которые вышли на замену и заслужили свой рейтинг, то он был худшим среди 29 игроков.

За время, проведенное в игре, шведский нападающий не нанес ни одного удара по воротам.

Кроме того, у Дьокереша был один неудачный дриблинг, два из семи выигранных единоборств и одна из шести выигранных воздушных дуэлей. Он терял мяч 11 раз и один раз оказался в офсайде. Из-за всего вышеперечисленного он заслужил общую оценку 6,0.

Учитывая вышеупомянутые ожидания, это один из худших дебютов в истории АПЛ. Конечно, сыгран всего один тур, и швед получит возможность реабилитироваться перед болельщиками на выходных, когда на «Эмирейтс» Арсенал примет Лидс.