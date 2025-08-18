Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко оказался в сфере интересов турецкого Фенербахче, сообщает OneFootball.

По данным источника, лондонский клуб рассчитывает выручить за 28-летнего футболиста около 20 миллионов фунтов, несмотря на то, что его контракт с канонирами истекает уже через год.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 поединка на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 18 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что английский журналист поделился своим взглядом на возможное будущее Зинченко.