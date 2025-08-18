Журналист издания Football.London Том Кантон, который освещает деятельность лондонского Арсенала, высказался о возможном переходе украинского защитника Александра Зинченко в турецкий Фенербахче.

Он также прокомментировал слухи, что стамбульский клуб рассматривает вариант использования Зинченко в роли центрального полузащитника.

«Кажется маловероятным, что Арсенал получит сумму, превышающую 10 млн фунтов стерлингов.

Он очень хорошо играл на этой позиции за сборную Украины и за Арсенал в матче с ПСВ в Лиге чемпионов прошлого сезона. Это игрок, который привык играть в полузащите.

Он играл за Арсенал в предсезонных товарищеских матчах. Так что, если он будет нужен и его не продадут, я думаю, что он может получить игровое время в команде», — сказал Кантона для Fanatik.