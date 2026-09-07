Сергей Разумовский

Арсенал на своём поле обыграл Челси в матче третьего тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби завершилось победой хозяев со счётом 2:1.

Первыми забили гости. Роджерс воспользовался моментом и вывел Челси вперёд. Однако команда не смогла удержать преимущество, поскольку Арсенал быстро перехватил инициативу и начал создавать больше опасных атак.

Хозяева отыгрались благодаря голу Кая Хаверца. Немецкий нападающий удачно завершил атаку своей команды и вернул Арсенал в игру. После этого «канониры» продолжили действовать активнее, контролировали мяч и регулярно угрожали воротам соперника.

Победный гол забил Мартин Эдегор. Капитан Арсенала воспользовался очередной возможностью и установил окончательный счет – 2:1.

Этот результат позволил Арсеналу продолжить впечатляющую серию. В своих последних 30 лондонских дерби АПЛ команда потерпела только одно поражение. На этом отрезке лондонцы одержали 23 победы и шесть раз сыграли вничью.

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