Павел Василенко

Арсенал победил Челси со счетом 2:1 в большом лондонском дерби третьего тура Английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и сохранила 100% результат на старте чемпионата.

Гости со «Стэмфорд Бридж», которых в этом сезоне возглавляет Хаби Алонсо, лучше начали матч. Уже на 2-й минуте Морган Роджерс вывел Челси вперед.

Арсенал быстро отреагировал, однако гол Риккардо Калафиори на 12-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за предыдущего офсайда. В то же время давление «канониров» принесло результат на 25-й минуте. Деклан Райс отдал передачу на Кая Хаверца, который точным ударом с границы штрафной площадки сравнял счет.

В начале второго тайма хозяева поля произвели окончательный переворот в матче. На 50-й минуте после опасной передачи в центр Хаверц хитро пропустил мяч, а Мартин Эдегор оказался один перед вратарем и спокойно забил второй гол Арсенала.

До завершения встречи «канониры» контролировали ритм игры и не позволяли Челси создавать опасные моменты у своих ворот. Ближе всего к спасению гости были на 86-й минуте, когда Роджерс из выгодной позиции пробил выше перекладины.

В итоге Арсенал добился победы со счетом 2:1. После трех туров команда Артеты имеет максимум из девяти очков. Для Хаби Алонсо это поражение стало первым официальным в новом сезоне на посту главного тренера Челси.

АПЛ, 3-й тур

Арсенал – Челси – 2:1

Голы: Хаверц, 25, Эдегор, 50 – Роджерс, 2.