Дубль О'Райлі принёс победу Манчестер Сити в финале Кубка Английской лиги над Арсеналом
Горожане в девятый раз в своей истории стали обладателями трофея
около 2 часов назад
Манчестер Сити стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв Арсенал в финальном матче на стадионе Уэмбли.
Судьба титула была решена во втором тайме в течение четырех минут. Счет открыл Нико O'Райлли на 60-й минуте, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Кепы Аррисабалаги. Уже на 64-й минуте O'Райлли оформил дубль — полузащитник головой замкнул передачу Матеуса Нуньеса, направив мяч в девятку ворот канониров.
Финал Кубка лиги (Carabao Cup)
Арсенал — Манчестер Сити — 0:2
Голы: Нико O'Райлли, 60, 64
Дубль Велбека принес Брайтону победу над Ливерпулем.
