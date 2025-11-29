Флік встал на защиту Ямала после провала Барселоны в матче с Челси в Лиге чемпионов
Главный тренер Барселоны объяснил трудности юного таланта
около 18 часов назад
Ханс-Дитер Флик защитил Ламина Ямала после того, как 18-летний вингер провел невыразительный матч против Челси (0:3). Молодой талант так и не смог показать свою характерную магию на поле, так как Марк Кукурелья полностью лишил его пространства и свободы действий, фактически выключив его из игры.
Несмотря на волну критики, главный тренер каталонцев подчеркнул, что слабый матч Ямала связан прежде всего с высоким уровнем соперника, а не с падением формы самого футболиста.
В то же время, поддержав игрока публично, немецкий наставник дал ему и однозначный сигнал: статус лидера требует умения находить решения даже в самых сложных условиях.
«Ми повинні бути чесними — Марк Кукурелья зараз є одним із найкращих захисників у світі на своїй позиції. Він знає Ламіна краще за інших завдяки спільним виступам за збірну Іспанії, і він використав ці знання, щоб закрити його.
Ламін повинен зробити крок вперед. Тепер команди готуються персонально під нього, подвоюють опіку. Він має навчитися долати це, змінювати свій стиль гри по ходу матчу і брати на себе відповідальність, коли команді важко», — сказав тренер блаугранас для Goal.com.