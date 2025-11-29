Ханс-Дитер Флик защитил Ламина Ямала после того, как 18-летний вингер провел невыразительный матч против Челси (0:3). Молодой талант так и не смог показать свою характерную магию на поле, так как Марк Кукурелья полностью лишил его пространства и свободы действий, фактически выключив его из игры.

Несмотря на волну критики, главный тренер каталонцев подчеркнул, что слабый матч Ямала связан прежде всего с высоким уровнем соперника, а не с падением формы самого футболиста.

В то же время, поддержав игрока публично, немецкий наставник дал ему и однозначный сигнал: статус лидера требует умения находить решения даже в самых сложных условиях.