В стиле Златана. Украинский нападающий произвел фурор в Италии
Попов стал спасителем Эмполи
около 1 часа назад
Богдан Попов/ Фото - Эмполи
Украинский форвард Эмполи Богдан Попов помог своему клубу взять очки в поединке 3 тура Серии Б со Специей (1:1).
18-летний нападающий умудрился в сложной ситуации поразить ворота соперника, что наводит на параллели с легендарным Златаном Ибрагимовичем.
Следует отметить, что Эмполи недавно переподписал контракт с Поповым до лета 2028 года.
Гол в ворота Специи вывел Попова в лидеры бомбардирской гонки во втором по силе дивизионе первенства Италии: 4 матча, 4 гола.
