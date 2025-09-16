Сегодня, 16 сентября, начинается основной этап Лиги чемпионов УЕФА. Первыми на поле выйдут Атлетик и Арсенал, а также ПСВ и Рояль Унион. Оба матча начнутся в 19:45 по киевскому времени.

В 22:00 запланировано еще четыре встречи. Мадридский Реал с украинским вратарем Андреем Луниным сыграет против Марселя, Тоттенхэм примет Вильярреал, а Ювентус встретится с дортмундской Боруссией.

Особое внимание привлекает матч Бенфика – Карабах. В составе португальцев выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Расписание матчей 1 тура

19:45 Атлетик (Испания) – Арсенал (Англия)

19:45 ПСВ (Нидерланды) – Рояль Унион (Бельгия)

22:00 Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан)

22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция)

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания)

22:00 Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия)