Мюнхенская Бавария представила новую форму, посвященную 190-му Октоберфесту, который пройдет с 20 сентября по 5 октября. Форма выполнена в белом цвете с зелеными элементами и разработана компанией Adidas.

В клубе отметили, что новый дизайн сочетает баварские традиции и современную элегантность. Впервые команда выйдет в специальном комплекте 26 сентября в домашнем матче против Вердера.