Павел Василенко

Главный тренер Арсенала Микель Артета в ближайшее время должен продлить контракт с лондонским клубом. Действующее соглашение испанского специалиста рассчитано до следующего года, однако руководство «канониров» не сомневается в продолжении сотрудничества.

Главный исполнительный директор Арсенала Ричард Гарлик заявил, что обе стороны заинтересованы в новом соглашении. По его словам, переговоры должны завершиться успешно, а задержка связана исключительно с текущими делами клуба во время трансферного окна.

Артета возглавляет лондонцев с 2019 года. За это время испанец помог команде вернуться к борьбе за высшие места в Англии, а в прошлом сезоне вывел Арсенал в финал Лиги чемпионов. В решающем матче лондонцы уступили ПСЖ.

В последний раз Артета продлевал контракт с Арсеналом в сентябре 2024 года. Теперь клуб хочет оформить новое соглашение уже во время текущего трансферного окна.

Арсенал тем временем готовится к старту нового сезона. Первый матч команда Артеты проведет в пятницу против новичка чемпионата Англии Ковентри.