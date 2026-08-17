Павел Василенко

Главный тренер Арсенала Микель Артета призвал Английскую Премьер-лигу изменить правила относительно запасных игроков до начала нового сезона.

Испанский специалист разочарован тем, что ему пришлось не включить нескольких игроков в состав команды на вчерашний матч Суперкубка Европы против Манчестер Сити из-за ограниченного количества игроков, которые могут оставаться на скамейке запасных.

Артета настаивает на том, чтобы АПЛ увеличила размер группы игроков для матчей.

В настоящее время в состав команды может входить лишь 20 футболистов на каждый матч – 11 стартовых игроков и девять запасных. Из-за этого ограничения менеджер признал, что исключил Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и Итана Нванери из заявки команды. Однако всех троих связывали с возможным уходом, поэтому это, вероятно, было существенным фактором.

В заявлении для TNT Sports Артета сказал:

«Мне очень грустно, что я не могу на них положиться. Я борюсь с Премьер-лигой за расширение состава и включение в группу большего количества игроков. Они заслуживают быть там. Надеюсь, мы сможем изменить это правило».

Такое изменение согласует правила Премьер-лиги с правилами Лиги чемпионов, где менеджерам разрешено иметь большую скамейку запасных.