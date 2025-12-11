Артета доволен победой Арсенала над Брюгге: «Очень позитивный вечер»
Наставник отметил командный характер
около 1 часа назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги выездного матча Лиги чемпионов против Брюгге, отметив высокую психологическую стойкость команды, несмотря на новые кадровые потери.
Артета подчеркнул, что победного результата было достигнуто в непростых условиях.
«Вечер оказался действительно положительным, и я думаю, что в Лиге чемпионов очень сложно выигрывать на выезде. Мы сделали это, несмотря на множество потерь, особенно в обороне, и даже утром мы потеряли двух игроков. Мне нравится, как команда отреагировала на это как коллективно, так и индивидуально.
То, что сделал Кристиан Нергор, говорит о том, насколько он улучшает игру всех нас своим отношением, самоотдачей, тем, как он готовится и как умеет выступать. В целом очень позитивный вечер», — сказал Артета.