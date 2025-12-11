Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги выездного матча Лиги чемпионов против Брюгге, отметив высокую психологическую стойкость команды, несмотря на новые кадровые потери.

Артета подчеркнул, что победного результата было достигнуто в непростых условиях.

«Вечер оказался действительно положительным, и я думаю, что в Лиге чемпионов очень сложно выигрывать на выезде. Мы сделали это, несмотря на множество потерь, особенно в обороне, и даже утром мы потеряли двух игроков. Мне нравится, как команда отреагировала на это как коллективно, так и индивидуально.

То, что сделал Кристиан Нергор, говорит о том, насколько он улучшает игру всех нас своим отношением, самоотдачей, тем, как он готовится и как умеет выступать. В целом очень позитивный вечер», — сказал Артета.