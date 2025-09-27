Павел Василенко

Футбольное сообщество Англии потрясено трагической смертью 21-летнего Билли Вигара – бывшего игрока молодежной команды Арсенала, который погиб во время матча за Чичестер Сити.

Инцидент произошел во время игры против Вингейт энд Финчли в одной из низших английских лиг. После рокового падения Вигар ударился головой о бетонную стену, расположенную опасно близко к границе поля. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Смерть молодого футболиста вызвала волну возмущения и тревоги по всей стране. Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о немедленном расследовании обстоятельств трагедии и масштабной проверке безопасности стадионов, особенно их периметральных зон.

«Хоть ответственность за безопасность участников и болельщиков лежит на клубах и местной власти, мы начинаем срочный обзор вместе с лигами, клубами и всеми заинтересованными сторонами. Особое внимание будет уделено безопасности периметральных стен и ограждений вокруг полей в национальной системе лиг», – говорится в официальном заявлении FA.

Вигар присоединился к академии Арсенала в 14 лет и получил стипендию на сезон 2020/21. В 2024 году он покинул клуб, имея в активе один матч в турнире EFL Trophy.

Его смерть стала страшным напоминанием о том, насколько важна инфраструктурная безопасность даже на любительских и полупрофессиональных уровнях футбола.