Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги центрального матча 23 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Его слова приводит Football.London.

Мы очень хорошо начали игру, в первые полчаса мы доминировали, играли в тех зонах, в которых хотели, забили гол, создали еще два фантастических момента. А потом мы подарили гол сопернику. Ошибки - часть футбола, но это нетипичный для нас гол. Мы подарили его и надежду, после чего настроение матча изменилось. Во втором тайме нам не удавалось удерживать мяч в нужных зонах, игра стала немного более открытой, без того доминирования, которое у нас было в первом тайме.\

А во втором тайме соперник забил два великолепных гола. В больших матчах важны индивидуальное мастерство и моменты магии, и сегодня мы увидели отличные примеры.\

Я очень разочарован, но мне нужно взять на себя ответственность и быть рядом с футболистами, - сказал Артета.\