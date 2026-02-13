Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о матче 26-го тура АПЛ против Брентфорда, который завершился вничью со счетом 1:1.

«В первые 10-15 минут нам не хватало хладнокровия, чтобы лучше контролировать игру. После этого мы начали действовать в своем стиле, чаще играть на их половине поля и создавать хорошие подходы, пусть и без по-настоящему явных голевых моментов.

Второй тайм начали очень мощно — по тому, как комбинировали и постоянно нагружали их оборону и вратаря, это выглядело намного опаснее. При этом нам все равно не хватало точности — мало били в створ ворот и не доводили атаки до завершения.

Потом забили, и игра была полностью под нашим контролем. Но с такой командой этого недостаточно. Им хватает одного эпизода: необязательный фол, прессинг, неудачный вынос или аут.

Мы говорили перед матчем: если хочешь победить здесь, надо защищать штрафную площадку как свою жизнь и обязательно выносить мяч, потому что на подборах всегда много игроков. Если этого не сделать, выиграть очень сложно. В одном из эпизодов мы не справились – надо отдать им должное».