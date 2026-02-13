Известная оценка Ярмолюка в ничейном матче с Арсеналом
Украинец провел на поле 73 минуты
около 5 часов назад
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
В рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между лондонскими Брентфордом и Арсеналом. Встреча прошла на стадионе Комьюнити Стэдиум и завершилась ничьей - 1:1.
В поединке принял участие украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Он не отличился результативными действиями и был заменен на 73-й минуте. Аналитический портал WhoScored оценил его игру в 6,1 балла - это оказался самый низкий показатель среди всех полевых игроков хозяев, которые вышли в стартовом составе.
Лучшим футболистом матча признали защитника Арсенала Габриэла Магальяэса, который получил оценку 7,9 балла.