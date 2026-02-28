Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал амбиции команды в нынешнем сезоне, подчеркнув, что лондонский клуб нацелен на успех сразу в нескольких турнирах.

Канониры продолжают борьбу на всех фронтах: в Лиге чемпионов, Английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке английской лиги, сохраняя шансы завоевать сразу четыре трофея.

«Мы рады продолжать борьбу на четырех фронтах, и стабильность команды даёт надежду и настраивает на позитив относительно того, что может ждать нас впереди. Но сейчас мы можем сосредоточиться только на настоящем. Вот на что мы должны тратить свои силы.

Думаю ли я о «квадрупле»? На самом деле нет. Я сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы продолжать двигаться в том же направлении и той же траекторией, что и сейчас, и, конечно, стараться улучшать результаты. Выиграть квадрупл — очень сложно. Давайте двигаться от матча к матчу и стараться заслужить право претендовать на победу до финальной стадии каждого турнира. И тогда посмотрим, что нас ждёт», – сказал Артета.