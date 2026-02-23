Нападающий Арсенала Виктор Дьокереш поделился эмоциями после убедительной победы над Тоттенхэмом в матче АПЛ. Канониры разгромили принципиального соперника со счетом 4:1, а сам форвард оформил дубль, включительно с победным мячом.

Это была очень хорошая игра. Мы прекрасно начали и сразу начали создавать опасные моменты. Мы открыли счет, и было обидно пропустить почти сразу, но мы продолжали играть и создавать моменты во втором тайме. И мы их реализовали.

Мы чувствовали, что контролируем игру. Хотели начать заново и создать еще больше моментов. Так и произошло — мы очень хорошо сыграли во втором тайме.

Сыграл хорошо. Что-то мог сделать лучше, но мне понравилось. Когда я вовлечен в игру так, как сегодня, это помогает моей эффективности, — передает слова Декераша BBC.