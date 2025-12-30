Артета оценил шансы Арсенала взять реванш за поражение от Астон Виллы
Второй раз за месяц команды сыграют между собой
13 минут назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча 19 тура АПЛ против Астон Виллы. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Астон Вилла в начале декабря нанесла Арсеналу поражение в Бирмингеме. Сегодня команда Унаи Эмери попытается продолжить серию из 11 побед в Лондоне.
Мы хотим, чтобы каждый соперник, который приезжает сюда, страдал. Против Астон Виллы нас ждет очень тяжелый матч, мы знаем их, знаем, что они делают, и это будет прекрасная игра, к которой нужно подготовиться и которую нужно сыграть.
У меня есть несколько идей и вещей, которые мы должны сделать лучше, и то, как мы проиграли, было довольно жестоким, но да, мы извлекли из этого урок, - признался Артета.
Матч 19-го тура АПЛ между Арсеналом и Астон Виллой начнется в 22:15.