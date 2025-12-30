Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча 19 тура АПЛ против Астон Виллы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Астон Вилла в начале декабря нанесла Арсеналу поражение в Бирмингеме. Сегодня команда Унаи Эмери попытается продолжить серию из 11 побед в Лондоне.

Мы хотим, чтобы каждый соперник, который приезжает сюда, страдал. Против Астон Виллы нас ждет очень тяжелый матч, мы знаем их, знаем, что они делают, и это будет прекрасная игра, к которой нужно подготовиться и которую нужно сыграть.

У меня есть несколько идей и вещей, которые мы должны сделать лучше, и то, как мы проиграли, было довольно жестоким, но да, мы извлекли из этого урок, - признался Артета.