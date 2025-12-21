Артета прокомментировал победу Арсенала над Эвертоном: «Продемонстрировали очень солидную игру»
Тренер пообщался с журналистами после матча АПЛ
около 10 часов назад
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды над Эвертоном со счетом 1:0 в 17-м туре Английской Премьер-лиги.
«Мы очень довольны. Мы продемонстрировали очень солидную игру. Очень трудно играть против очень организованной команды. Они могут создавать очень хаотичные моменты в своей игре, но я считаю, что мы очень хорошо контролировали ситуацию, забили гол, а во втором тайме говорили о том, чтобы забить второй гол.
У нас было три или четыре хороших момента, дважды попали в штангу, и, наверное, разница в счёте должна была быть больше. Но да, в защите снова сыграли на ноль. Мы не допустили ни одного момента на протяжении всей игры, так что вечер был положительным.
Я очень счастлив. Это был очень важный гол, который принёс победу. Мне нравится, что игроки взяли на себя ответственность за решение, кто будет бить пенальти, и это сработало – так что в целом это было хорошее решение», – сказал тренер.
После этой игры Арсенал продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков по итогам 17 матчей сезона.