Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды над Эвертоном со счетом 1:0 в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

«Мы очень довольны. Мы продемонстрировали очень солидную игру. Очень трудно играть против очень организованной команды. Они могут создавать очень хаотичные моменты в своей игре, но я считаю, что мы очень хорошо контролировали ситуацию, забили гол, а во втором тайме говорили о том, чтобы забить второй гол.

У нас было три или четыре хороших момента, дважды попали в штангу, и, наверное, разница в счёте должна была быть больше. Но да, в защите снова сыграли на ноль. Мы не допустили ни одного момента на протяжении всей игры, так что вечер был положительным.

Я очень счастлив. Это был очень важный гол, который принёс победу. Мне нравится, что игроки взяли на себя ответственность за решение, кто будет бить пенальти, и это сработало – так что в целом это было хорошее решение», – сказал тренер.