Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона (2:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы создали больше моментов, забили гол, но потом у нас было 2-3 минуты абсолютно пассивной игры с ужасными действиями в обороне, что никак не соответствует уровню, необходимому против команды, которая не сделала ни одного удара по воротам. Первый раз, когда у них появилась такая возможность, они забили гол, и это Премьер-лига. Нам не легче, потому что нам удалось забить гол в конце и выиграть, но в этом смысле нам, безусловно, нужно улучшаться.

Надо отдать должное Вулверхэмптону и тому, что они сделали. Я смотрел матч, когда они играли на «Стэмфорд Бридж», когда играли против «Астон Виллы», и видел, как им не повезло, что они не достигли результата. Я знал, что это будет совсем нелегкий матч, но мы сделали его еще труднее тем, что пропустили, и это неприемлемо.

Нужно играть на полную силу с 1 по 96 минуту. Были моменты, когда мы старались, но не были очень эффективными и, вероятно, не столь точными, как должны были быть в решающие моменты, и я не думаю, что это было намеренно, но были моменты во втором тайме после забитого гола, но это не то, чего мы хотим, это точно, и мы должны улучшиться, - объяснил Артета.