Сергей Стаднюк

В стартовом туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле уступила Райо Вальекано.

Гости сделали серьезную заявку на победу уже в дебюте: Де Фрутос открыл счет, а через две минуты Гарсиа удвоил преимущество. Под конец первого тайма ситуация для каталонцев стала катастрофической – голкипер Гассанига сфолил в собственной штрафной, получил прямую красную карточку и «привез» пенальти. Вместо него вышел украинец Владислав Крапивцов, но не отбил удар Паласона. В целом 19-летний футболист наиграл на оценку 6.

Во втором тайме хозяева сумели ответить лишь одним голом: на 57-й минуте Рока сократил отставание, но переломить ход матча команде так и не удалось. Райо уверенно довел игру до победы. Вингер Виктор Цыганков провел на поле весь матч и отметился ассистом в эпизоде с единственным голом команды. У него – самая высокая оценка среди всей команды (7.4) вместе с автором мяча.

Райо Вальекано набрал первые очки в турнирной таблице. Жирона провалила старт в новом чемпионате.

Ла Лига, первый тур

Жирона – Райо Вальекано 1:3

Голы: Рока, 57 – Де Фрутос, 18, Гарсиа, 20, Паласон, 45 (пен.)

Жирона: Гассанига - Мартинес (Лумбрерас, 58), Крейчи, Лопес, Блинд (Рейс, 58) - Эррера (Лемар, 70), Солис Ромеро, Рока - Асприлья (Порту, 46), Миовски (Крапивцов, 44), Цыганков.

Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Луис Фелипе (Фернандес, 46), Лежен, Чаваррия - Лопес (Валентин, 81), Сисс, Диас (Гумбау, 70) - Гарсиа (Пача, 85), Де Фрутос (Нтека, 81), Паласон.

Предупреждение: Луис Фелипе, 15

Удаление: Гассанига, 43