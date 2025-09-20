В рамках четвертого тура чемпионата Италии состоялся матч между Болоньей и Дженоа. Хавбек грифонов Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды.

В первом тайме хозяева поля попытались открыть счет на первых минутах, однако гол Болоньи был отменен из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Во второй половине встречи Дженоа вышла вперед. Малиновский сделал точную передачу, которой воспользовался Микаэль Эгилл Эллертссон, отправив мяч под правую штангу с пределов штрафной площади.

Болонья сумела восстановить равновесие. Николо Камбьяджи выполнил точный пас в штрафную площадь на Сантьяго Кастро, который ударом в одно касание отправил мяч в ворота.

А в компенсированное время Болонья получила право пробить пенальти, которое реализовал Орсолини.

Руслан Малиновский провел на поле 69 минут, а финальный свисток зафиксировал победу Болоньи.

Серия А, четвертый тур

Болонья — Дженоа — 2:1

Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пен) — Эллертссон, 63