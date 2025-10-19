В восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между Тоттенхэмом и Астон Виллой на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

Хозяева сразу завладели инициативой и быстрыми атаками удивили соперника. Однако гости не позволили себе долго оставаться в нокдауне и еще в первом тайме ответили забитым мячом.

Во второй половине игры команды продолжили активную борьбу, но успех был на стороне Астон Виллы. Гости вышли вперед и сумели сохранить преимущество до финального свистка, одержав победу с счетом 2:1.

Английская Премьер-лига, 8-й тур

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буэндиа, 77