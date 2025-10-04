Сергей Стаднюк

В седьмом туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде одолел Лидс.

Лондонцы открыли счет на 23-й минуте благодаря точному удару Теля. Хозяева смогли ответить еще до перерыва – на 34-й минуте Окафор восстановил равновесие.

После перерыва команда Томаса Франка снова вышла вперед: Кудус на 57-й минуте реализовал свой момент, установив окончательный результат. Несмотря на попытки новичка элиты спасти игру, три балла уехали в Лондон.

Тоттенхэм набрал 14 очков и вышел уже на второе место в турнирной таблице. Однако у Арсенала (13), Кристал Пэлас (12) и Сандерленда (11) есть по матчу в запасе. Лидс (8) – 12-й.

АПЛ, седьмой тур

Лидс – Тоттенхэм 1:2

Голы: Окафор, 34 – Тель, 23, Кудус, 57

Лидс: Дарлоу, Богл (Джастин, 89), Родон, Стрейк, Гудмундссон (Нмеча, 79), Лонгстафф, Ампаду, Штах (Танака, 67), Ааронсон (Харрисон, 67), Калверт-Льюин, Окафор (Пиро, 79)

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Пальянья, Бентанкур, Кудус (Джонсон, 90+1), Симонс (Ришарлисон, 74), Одобер (Данцо, 85), Тель (Сарр, 74)

Предупреждения: Ампаду, 52, Окафор, 65 – Кудус, 22, Пальянья, 41, Ромеро, 65