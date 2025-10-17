Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает fotbolltransfers.

По данным источника, английский клуб рассматривает 26-летнего голкипера как потенциальную замену Эмилиано Мартинесу. Реал готов расстаться с Луниным по предложению в диапазоне от 25 до 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин еще не появлялся на поле ни за клуб, ни за национальную команду. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В ближайшем туре чемпионата Испании мадридцы отправятся в гости к Хетафе. Матч состоится 19 октября, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин получил от спонсора Реала новый автомобиль.