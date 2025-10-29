Аталанта обменялась голами с Миланом в дерби Ломбардии
«Россонери» пропустили вперед Наполи
около 1 часа назад
Аталанта в рамках 9 тура Серии А дома встретилась с Миланом. Игра в Бергамо завершилась со счетом 1:1.
Дерби региональных соседей не обошлось без забитых голов. Уже на старте поединка Ричи заставил фанатов Аталанты занервничать, уступая в счете.
Подопечным Ивана Юрича понадобилось полчаса, чтобы восстановить статус-кво. Дебютный гол Лукмана в сезоне может помочь ему вернуть праймовую форму после неудачной попытки выбить трансфер из Бергамо.
Потеря очков на поле Аталанты стоила команде Массимициано Аллегри лидерства, которое вернул себе Наполи, обыграв Лечче (0:1).
Серия А. 9 тур
Аталанта - Милан 1:1
Голы: Лукман, 35 - Ричи, 4
Голы Ваната и Цыганкова вывели Жирону в 1/32 финала Кубка Испании, Крапивцов пропустил два мяча.
Поделиться