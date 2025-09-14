В третьем туре итальянской Серии А Аталанта принимала Лечче, а Удинезе сыграл на выезде с дебютантом чемпионата Пизой.

Команда Ивана Юрича на домашнем поле уверенно обыграла Лечче, одержав первую победу под руководством хорватского тренера.

Голами у Аталанты отличились Джорджо Скальвини, Никола Залевски и дважды Де Кателаре. У гостей отличился лишь Конан Ндри, а итоговый счет встречи – 4:1 в пользу Аталанты.

Аталанта — Лечче 4:1

Голы: Скальвини, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевски, 70 - Ндри, 82

Удинезе на старте сезона продолжает оставаться непобежденным. На этот раз команда Косты Руньича минимально обыграла Пизу, единственный гол в матче забил нападающий фриульцев Коста Браво.

Пиза — Удинезе 0:1

Гол: Браво, 14