Аталанта одержала первую победу в сезоне, а Удинезе минимально обыграл Пизу.
Завершились два матча чемпионата Италии
около 1 часа назад
В третьем туре итальянской Серии А Аталанта принимала Лечче, а Удинезе сыграл на выезде с дебютантом чемпионата Пизой.
Команда Ивана Юрича на домашнем поле уверенно обыграла Лечче, одержав первую победу под руководством хорватского тренера.
Голами у Аталанты отличились Джорджо Скальвини, Никола Залевски и дважды Де Кателаре. У гостей отличился лишь Конан Ндри, а итоговый счет встречи – 4:1 в пользу Аталанты.
Аталанта — Лечче 4:1
Голы: Скальвини, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевски, 70 - Ндри, 82
Удинезе на старте сезона продолжает оставаться непобежденным. На этот раз команда Косты Руньича минимально обыграла Пизу, единственный гол в матче забил нападающий фриульцев Коста Браво.
Пиза — Удинезе 0:1
Гол: Браво, 14