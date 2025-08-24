Ювентус в меньшинстве победил Парму, Аталанта сыграла вничью с Пизой
Сыграно два матча в чемпионате Италии
около 1 часа назад
Фото - ФК Ювентус
В матче первого тура Серии А Ювентус на своем стадионе принимал Парму. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Мячи были забиты во втором тайме – отличились Девид и Влахович. Отметим, что Ювентус доигрывал встречу в меньшинстве с 83-й минуты после удаления Камб'ясо.
В параллельном матче Аталанта дома сыграла вничью с Пизой – 1:1.
Серия А, 1-й тур
Ювентус – Парма – 2:0
Голы: Девид, 59, Влахович, 84.
Аталанта – Пиза – 1:1
Голы: Скамакка, 50 – Гин, 26 – автогол.